Venstre seier nei til auke i eigedomsskatten

Nyhende

Det sa Kirsti Ohrvik Olsen då utval for Areal og eigedom behandla kommunedirektør Åslaug Krogsæter sitt framlegg til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025, der Venstre-politikarane også gjorde det klart at Venstre også går imot kommunedirektøren sitt framlegg om å auke eigedomsskattesatsen for 2022 frå 3,5 til 4,0 promille.