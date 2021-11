Etterlyser skilting

Ho var ikkje blid då ho kom, for slikt gjekk ikkje an.

Nyhende

– Vi er nok vanlege folk, med overvekt av «godt vaksne», som det så fint heiter. Ja, for å vere gammal, det er blitt ei skam, og uhøfleg å seie til nokon. Sjølv synest eg det er nærmast ein adelstittel. For kven har levd så lenge, opplevd så mange skiftande tider, og vorte så kloke? Hm, seier du, den klokskapen kan det no vere så som så med. Og det er sjølvsagt sant. Klokskap har så visst ikkje noko med alder å gjere.