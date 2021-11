Dårleg føre fleire stadar - bil hamna i grøfta

Nyhende

I morgontimane tysdag kom ein bil utfor vegen. På det glatte føret hadde bilen hamna utfor vegen på riksveg 15 ved Høynes. Bilen låg i grøfta utanfor vegbana.

Det er grunn til å åtvare om dårleg føre. Det er slaps i vegbana og ein må sørge for å vere godt skodd om ein skal ut på vegen.

Det skal vere rundt +/- null føre, og kan difor vere glatt.

5–20 cm snø

Meteorologane på Twitter meldte søndag at det er sendt ut farevarsel for snø for Vestland og Møre og Romsdal. Det var venta 5–20 centimeter med snø i løpet av tolv timar, frå måndag ettermiddag til natt til tysdag. På kysten sør for Stad vil nedbøren gå over til sludd etter kvart.

– Køyr etter tilhøva, meldte dei då.

Varsom melder også at nokre reiser vil kunne få lenger reisetid, det kan vere lokalt vanskelege køyreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og moglegheit for kolonnekøyring/og eller stengde vegar.