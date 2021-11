‒ Kulde gir tørr og fin snø

Nyhende

Her er 33 snøkanonar i sving, og Mons Solheim fortel at kvar av dei teoretisk kan bruke 4,2 liter vatn i sekundet, noko som gjev 8,5 liter snø når dei går for fullt.

I dag tidleg var det 15 minusgradar på Harpefossen. Og kulde er bra for å lage mykje tørr, fin snø.

‒ Er det kring null gradar, vert det litt for vått om ein køyrer på med for mykje vatn. Men mellom minus 10 og minus 15 kan du nesten køyre på maks kapasitet. Då er det pumpekapasiteten som er avgjerande, forklarer Solheim.

Dess kaldare det er, dess meir vatn kan du setje på. I morgon er det meldt mildare og det er meldt snøvêr.

‒ Blir det fuktigheit i lufta, må vi redusere. Vi køyrer i alle fall over natta, seier Solheim.

Dei er to på vakt heile tida og fleire på dagtid. Det har vore litt problem med eit par av kanonane, og spesielt no når det er så kaldt, er det viktig å følgje godt med.

Det er første året dei køyrer snøproduksjon i den nye turistløypa.

‒ Vi var ferdige med løypa like før helga, og laurdag byrja vi å produsere snø der. Vi trur at turistløypa vil bli veldig bra. Der er det flatt terreng som alle kan køyre i, seier Solheim, som er styremedlem i skisenteret og ein av mange som gjer mykje dugnadarbeid.

Det går med ein god del straum til snøproduksjonen, men skisenteret var føre var og inngjekk fastprisavtale i vår.