Kjekt med fakkeltog og julesongar

Nyhende

Nordfjordeid er vakkert julepynta og inviterer til førjulshandel. Leiar i Eid Handel Ragni Marie Strand Rasmussen er strålande nøgd med nisjelaurdagen og at så mange møtte opp for å gå i fakkeltog og vere med på julegrantenninga. Ho er også svært glad for at Eid Musikklag stiller opp og skaper god stemning.