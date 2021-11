FHI tilrår oppfriskingsdose til alle over 45 år

Nyhende

NPK .FHI har vedteke at alle personar som er 45 år og eldre skal bli tilbydd ein oppfriskingsdose, ifølgje eit brev Bergens Tidende har fått tilgang til.

I tillegg skal òg dei frå 18 år og oppover som er i risikosona (underliggjande medisinske tilstandar), bli tilbydd ein oppfriskingsdose.

Det går fram i eit brev som FHI sende til alle kommunane i landet, helseføretak og statsforvaltarar fredag, skriv Bergens Tidende.

– Vi ber kommunane allereie no ta dette inn i planane sine, skriv FHI i brevet, og held fram:

– Ei slik tilråding er i tråd med det europeiske smittevernbyråets (ECDC) nylege tilråding om å vurdere å tilby oppfriskingsdose til dei over 40 år, og då med prioritet til eldre og sårbare med høgast risiko for alvorleg sjukdom.

FHI skriv òg at rekkjefølgje for vaksinasjon skal leggjast opp slik at dei som har venta lengst blir prioritert først.