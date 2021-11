Få konkrete innspel og signal frå politikarane

Nyhende

Kommunedirektøren la i førre veke fram administrasjonen sitt forslag til saldert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022–2025. Ein treng ikkje vere rakettforsvar for å forstå at budsjett og økonomiplan er særs utfordrande, med ein ubalanse på 65 millionar kroner. Ei heller for å forstå at «elefanten i rommet» for nokre av dei politiske partia, er kommunedirektøren sitt forslag om å auke dei kommunale inntektene gjennom auke i eigedomsskatten for private, frå 3,5 til 4 promille, og innføring av eigedomsskatt på næring.