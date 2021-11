Nyhende

Ein førar fekk gebyr for eit dekk som ikkje tilfredsstilte kravet til vinterdekk. To førarar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletids regelverket. Eit køyretøy betalte feil avgift. Det vart sendt rapport til skatteetaten på forholdet. Eit vogntog hadde punktert og fekk bruksforbod.