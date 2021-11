Nyhende

I forslag til statsbudsjett for 2022 løyvde Solberg-regjeringa 10 millionar kroner som skulle bidra til etablering av kontorfellesskap i form av såkalla «distriktshubbar». Pengane skulle brukast til å samordne aktørar frå offentleg og privat sektor som legg til rette for, planlegg og set i gang kontorfellesskap for fjernarbeid.