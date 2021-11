Dette svara statsråden om Stad skipstunnel

Nyhende

– At ein tar ut 365 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022 har ikkje nokon betydning for regjeringa sitt mål om å gjennomføre prosjektet så raskt som mogleg. Det har imidlertid vist seg at det trengst noko meir tid til å gjennomføre prosessen. Kontraktsinngåing vert difor forskyvd til 2023. Det er viktig å få på plass naudsynt grunnlagsmateriale så ein får gjennomført på ein god måte, påpeikte fiskeri- og havminister Skjæran som svar til Alfred Bjørlo sitt spørsmål om skipstunnelen.