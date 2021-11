Utfordrande med stor trafikk og bratt terreng

Nyhende

Det er storstilt siktrydding som no pågår. Prosjektleiar i Nordfjord Vegservice Kristian Aardal fortel at dei har ti mann i arbeid, både eigne tilsette og innleigde. Her er tre gravemaskiner, tre traktorar og ein lastebil i sving. Oppdraget er å rydde ti meter ut på kvar side av riksveg 15, eller til nabogrense.