Usamd med Bjørlo

– Heng ikkje på greip – Dette heng ikkje på greip i forhold til distriktsprofil. Det seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) om fjerning av tilskotsmidlar til distriktshub.

‒ Venstre kan sjølvsagt vere lei seg for at eit enkelttiltak er fjerna, men dei som har lese regjeringserklæringa vil sjå at den nye regjeringa har ein heilt annan distriktsprofil enn den regjeringa som Venstre var ein del av. Manglande distriktssatsing var truleg ein viktig grunn til at Venstre er ute av regjeringskontora, kommenterer stortingsrepresentant for Sp, Erling Sande.