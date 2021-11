Vil auke eigedomsskatten for private og innføre eigedomsskatt på næring frå 2023

Nyhende

Komande torsdag får finansutval og formannskap i Stad kommunen framlagt kommunedirektøren sitt framlegget til budsjett og økonomiplan. For å dekke inn ein ubalnase på 65,4 millionar kroner føreslår kommunedirektøren at det blir brukt 36,3 millionar korner frå disposisjonsfondet i 2022, at eigedomsskatten for private vert auka, og at det vert innført eigedomsskatt på næring frå 2023.