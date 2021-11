Nyhende

Søndag ettermiddag var det klart for Askepott-aktivitetsdag i Operahuset Nordfjord, som er ein del av årets kulturnatt i Stad som går av stabelen denne helga. Mange familiar hadde tatt turen både for å vere med på aktivitetsdagen, men også for å gå på den nye filmen «Tre nøtter til Askepott», som hadde premiere fredag.