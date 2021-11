Veden varmar heile vegen frå trefelling til omn

Nyhende

Veden kunne bety skiljet mellom liv og død for dei første nordmennene vinterstid. Slik er det ikkje i våre dagar, men framleis er vedfyring viktig for mange. Spesielt no når straumprisane går til himmels. Fleire finn og stor glede i å arbeide med ved. Den varmar dessutan heile vegen frå trefellinga til den brenn i omnen.