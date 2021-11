77 smitta i nabokommune dei siste vekene

Nyhende

Gloppen kommune meldte fredag på eigne nettside at fire nye personar er stadfesta covid-19 smitta. Alle dei smitta er nærkontaktar og smittevegen er kjent. Tre av dei smitta er knytt til Mona barnehage.

Sidan 22. oktober då smitteutbrotet i Gloppen starta har 77 fått stadfesta covid-19 smitte.

Smitte i Volda

Det er for tida smitteutbrot i Volda og Ørsta også. Volda kommune meldte fredag ettermiddag at dei hadde fått melding om seks nye smittetilfelle. Fem av dei var uvaksinerte og ein er delvaksinert. Alle dei seks er nærkontaktar med tidlegare kjende smittetilfelle.

Det er derimot nye skuleklassar som er råka og det gjeld ei 3. klasse på Øyra skule. Volda kommune melder at føresette vert informert og skulen vil få utlevert hurtigtestar.

Volda kommune meldte seinare på ettermiddag om eit nytt smittetilfelle. Den smitta er uvaksinert, vart testa på grunn av nærkontakt. Den smitta går i ei klasse med kjent smitte, som har fått utlevert hurtigtestar. Ifølgje Volda kommune utløyser ikkje dette noko nye nærkontaktar.

Fredag kveld fekk Volda melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande tok test på grunn av smitte i klassen.

Dette betyr at det vart meldt om åtte nye smittetilfelle i Volda fredag 12. november. Det skal vere i hovudsak smitte blant barn, men også nokre vaksne nærkontaktar som har testa positivt. Dei siste tre dagane har tolv personar under 16 år blitt registrert smitta, og sju personar over 16 år.