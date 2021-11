Nytt utbrot i nabokommunar

Nyhende

Volda og Ørsta kommune fekk 9. november melding om 15 nye smittetilfelle med covid-19, melder Volda kommune på eigne nettsider. Åtte av dei smitta bur i Ørsta og sju bur i Volda. To av dei har kjent smitteveg, ein har usikker smitteveg og tolv har førebels usikker smitteveg.

Det har vore personar i smitteførande fase i butikkar, på kino, på festar og forskjellige arrangement i kommunane i helga som var. Det vert difor oppmoda om at alle følgjer godt med om ein får symptom, halde seg heime om ein vert sjuk og ta PCR-test på teststasjonen. Dette gjeld også fullvaksinerte og barn under tolv år.

Volda kommune fekk også onsdag 10. november melding om fem nye smittetilfelle. Dei testa seg på grunn av symptom og er uvaksinerte. Tre skular er råka av dette: Bratteberg skule, Øyra skule og Volda ungdomsskule. Ørsta kommune fekk også melding om nye smittetilfelle 10. november. Dei melder om to nye smittetilfelle, der eine testa seg på grunn av symptom etter innanlandsreise og den andre testa seg på grunn av symptom og har usikker smitteveg.

Også 5. og 8. november har Volda kommune hatt tre smittetilfelle, der det også har vore ukjent smitteveg på to personar.

Status i Gloppen

Sidan oktober har det vore eit smitteutbrot i Gloppen, og dei siste dagane har Gloppen kommune meldt om seks nye smitta. 9. november meldte Gloppen at det var registrert tre nye smittetilfelle. Alle dei smitta er nærkontaktar og smitteveg er kjend. Dei nye smitta er knytt til Mona barnehage og Firda vidaregåande skule.

10. november meldte Gloppen om at det var registrert tre nye smittetilfelle. To av dei smitta er nærkontaktar, medan for eine personen er smitteveg ukjend. Dei smitta er knytt til Nordstranda skule og Firda vidaregåande skule. Per 10. november har 69 personar i Gloppen fått stadfesta covid-19 smitte sidan utbrotet 22. oktober.