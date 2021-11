Nyhende

Ifølgje ei pressemelding går Sindre Kvalheim inn i styret i SjømatStaden, som vart lansert i juni 2021 av eigarane Kvernevik Gruppen og Eide Fjordbruk. SjømatStaden sin visjon er å skape eit nasjonalt senter for framtidas sjømatproduksjon. Det skal vere ei senter både for forsking og produksjon av sjømat, og under laseringa vart det klart at det skal halde til på Kalneset.