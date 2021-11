Sjå kva Stad kommune har fått delt andreplass i

Nyhende

Tysdag vart det kjent at UKM Kristiansand får den nasjonale Turboprisen. Prisen er på 25.000 kroner, som går til videreutvikling av UKM i Kristiansand. Vinnaren blei kåra basert på nominasjonar som fylka har sendt inn til UKM Norge. Kriteria var mellom anna at vinneren måtte vise til nyskaping, etablerte samarbeid og involvering av ungdom på alle nivå. UKM Kristiansand skapte eit “Talkshow” av UKM medan pandemien raste som verst, og klarte å skape ei kinovisning av innspillinga for eit fysisk publikum så raskt dette var mogleg.