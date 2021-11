Styrker automasjonsopplæringa

Nyhende

Den nye modellen er primært utvikla for bruk ved fagprøver, men vil også vere eit nyttig hjelpemiddel for læring i samband med undervisninga.

– Det er veldig viktig for bransjen å ha eit skuletilbod som fungerer godt. For bransjen og Nelfo er det viktig at skulen er godt rusta. No blir det enklare å gjennomføre fagprøver, konstaterer Geir Saltgjel, som er styreleiar i Nelfo og fagleg leiar i Ulvesund Elektro AS.





Gjennomføre fagprøver

Bakgrunnen for at det er blitt laga ein fagprøvestasjon er at næringslivet og prøvenemnda for automatikarar hadde vanskar med å kunne arrangere fagprøvene, slik at ein fekk testa lærlingane i alle læringsmåla ute på anleggsplassane.

Nelfo/Ofel, prøvenemnda og Inviro/ Eid vgs. diskuterte korleis ein kunne få på plass ein fagprøvestasjon på Eid vgs. for å løyse denne utfordringa. Ein har i mange år hatt tilsvarande prøvestasjonen for elektrikarar ved skulen.

Det vart utarbeidd ei bestilling, og resultatet vart at YS-Elektro tok på seg oppdraget med å lage ein prøvestasjon, tilpassa dei utfordringane som læreplanen legg opp til, slik at prøvenemnda kan differensiere fagprøvene.

Teststasjonen inneheld ein tank med vatn, pumpe, styresystem, varmeelement og ulike typar måleutstyr. Her skal ein kunne programmere for å styre og regulere nivå og temperatur, drive med feilsøking osv.

– Stort engasjement

– Initiativet kom frå Nelfo, men både næringslivet og skulen har vore veldig engasjerte og hatt eit sterkt ønske om å få på plass ein ny prøvestasjon. Det seier prosjektleiar og opplæringskonsulent i OFEL, Lisa Marie Mo, som har jobba tett med produsenten ut frå bestillinga frå partane. Prøvestasjonen skulle vere eigna til å teste kunnskap og ferdigheiter som er relevante for dagens næringsliv, den skulle vere fleksibel og sjå fin ut.

Bidra til rekruttering

Inviro as er eit selskap som jobbar med næringsretta opplæring. Det er dei som har finansiert teststasjonen, og som skal ha ansvaret for å klargjere den til fagprøvene. Prislappen er på 70.000 kroner.

– Eg trur at dette kan vere med på å bidra til rekruttering til automatikaryrket, seier prosjektleiar Ove Bjørlo i Inviro, som er kontaktpunkt opp imot prøvenemnda.

Første lærling som skal ta fagprøve og nytte teststasjonen skal i elden allereie seinare denne månaden.

I garasjen

Førebels er prøvestasjonen plassert oppe i garasjen ved Eid vgs., ved sida av prøvestasjonen for elektrikarar, men den er «mobil» og kan enkelt flyttast.

– Meininga på sikt er at begge prøvestasjonane skal ned på Campus Nordfjord, og bli ein del av Nordfjordlaben når den står ferdig, opplyser prosjektleiar i Inviro, Ove Bjørlo, som saman med prosjektleiar og opplæringskonsulent i OFEL, Lisa Marie Mo stod for den høgtidsame overrekkinga til rektor ved Eid vgs., Alf Reidar Myrstad.