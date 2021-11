Sigma2 vel nasjonal leverandør av datasenter

Har inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS

Sigma2 AS har nylig inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem. Anleggene skal på plass i et nedlagt gruvesystem som nå har blitt til et datasenter. Kontrakten har en verdi på flere ti-talls millioner.