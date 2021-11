Redningsaksjon i Gjesdalsdalen i Jølster

Nyhende

‒ Troppen reiste frå Tua i Stad kommune, der dei er innlosjerte i samband med ei HV-øving. Troppen vil delta i leite-/redningsaksjonen fram til det vert mørkt, seier seier Svein Otto Melheim, som er liaisonoffiser (bindeledd mellom det sivile samfunn og militære) i Firda HV-område..

Vest politidistrikt fekk melding onsdag kveld, den 3. november, om ein mann i 50-åra var sakna i området Gjesdalen i Jølster.

I ei pressemelding torsdag melder Vest politidistrikt at dei i samråd med Hovudredningssentralen i Sør-Norge sette i verk ein redningsaksjon som har gått gjennom natt til torsdag, og halde på gjennom dagen i dag. Aksjonen går framleis for fullt med politi og et stort tal frivillige frå Norske redningshundar, Røde kors, Norsk folkehjelp, Sivilforsvaret og Heimevernet. Det er søkt med redningshelikopter frå Florø i natt, og det er teke opp att søk med redningshelikopter torsdag ettermiddag. Søket konsentrerer seg om området Gjesdalsdalen og omkringliggande fjellområde, men andre område kan også vere aktuelle. Politiet leder innsatsen på staden.

Politiet oppmodar publikum som har opplysningar i saka om å ringe politiet på tlf. 02800 heile døgnet.