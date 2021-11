Margrethe (50): – Trening er mi greie

Det er ikkje hjelp i å leve på 1500 kaloriar per dag og tru at du skal få musklar.

Nyhende

– Alle treng å ha noko å jobbe mot. Det kan vere alt frå ein fjelltopp som du gjerne vil bestige, til ein fin genser du vil strikke. Eg trur at dei som har eit mål å strekke seg mot, har det betre i kvardagen. Det seier Margrethe Hamre. For henne er det trening, og den siste tida bodyfitness, som er den store lidenskapen. Margrethe trivest aller best når ho er i aktivitet og har valt ein aktiv livsstil.