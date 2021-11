Nyhende

Det seier Rita Nyland som vart vald inn i Stad kommunestyre for Sosialistisk Venstreparti ved kommunevalet i 2019. Rita Nyland var plassert som nummer to på lista, bak Håkon Sjåstad og framføre Bent-Inge Borgund. Alle tre listetoppane var kumulerte. Etter at veljarane hadde sagt sitt, så var det Bent-Inge og Rita som fekk plass i kommunestyret.