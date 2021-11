To nye koronasmitta i Stad

Nyhende

Ifølgje VG sine koronatal har to personar i og frå Stad kommune blitt registrert stadfesta covid-19 smitta den siste tida. VG sine tal viser ein ny registrert smitta i og frå Stad i måndag denne veka og ein ny 28. oktober. Fjordabladet har stilt spørsmål til kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld, som stadfestar at Stad har hatt to isolerte og uavhengige tilfelle den siste tida. Eitt i slutten av førre veke, og eitt i går, måndag.

Ifølgje Vingen Vedeld har begge blitt smitta utanfor kommunen.

– No i den normaliserte kvardagen med ei vaksinert befolkning og med dei nye prinsippa for smittesporing, har vi valt å ikkje gå ut med informasjon om isolerte enkelttilfelle av covid-19. Kvart tilfelle vert uansett følgt opp i samsvar med prinsippa for redusert TISK, seier kommuneoverlegen til Fjordabladet.

– Om vi har grunn til å mistenke smitteoverføring i lokalmiljøa i kommunen og ser teikn til noko som kan bli lokale utbrot, vil vi informere om dette slik at folk kan vere ekstra oppmerksame. I slike situasjonar vil vi som tidlegare også vurdere evetentuelle lokale anbefalingar eller reglar, legg han til.

Vingen Vedeld minner om at det er dei grunnleggande prinsippa som er viktigast: alle bør teste seg og halde seg heime om dei får symptom på covid-19, dette gjeld også for vaksinerte.

Nye smitta i Gloppen

Måndag 1. november kom Gloppen kommune med ny oppdatering på koronasituasjonen i kommunen. Då vart det klart at 42 personar er registrert covid-19 smitta i Gloppen sidan 22. oktober.

Dei nye smittetilfella er nærkontaktar til tidlegare smitta personar knytt til Sandane skule og Breim skule.

Fleire skular er råka av utbrotet, men det er ikkje meldt om nye tilfelle knytt til Nordstranda skule og her vert anbefaling om dagleg testing endra til to gongar per veke eller ved symptom.

Ifølgje Gloppen kommune er også fleire fullvaksinerte foreldre no koronasmitta. Det skal vere uklart i kva grad dei vil kunne smitte vidare.

– Det er difor viktig at alle er oppmerksame på symptom og testar seg ved mistanke om sjukdom. Nærkontaktar til smitta personar og personar med symptom på luftvegsinfeksjon bør avgrense sin kontakt med sårbare grupper. Ved kontakt med sårbare grupper oppmodast alle til å følgje basale smitteverntiltak, melder kommunen på eigne nettsider.