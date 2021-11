Ei utfordring

Nyhende

Ingen treng fortelje innbyggarane i Stad, eller for den del ei lang rekkje andre kommunar, at det er store økonomiske utfordringar. I desse dagar jobbar kommuneadministrasjonane på spreng med å sy saman salderte budsjett, som dei kan legge fram for politikarane. Utfordringa for vår kommune er godt kjend. Det vi så langt veit mindre om er kor det skal kuttast, og/eller kor ein har moglegheit til å auke inntektene for å få budsjettet i balanse. Så langt har medlemmer av råd, politikarar i utval, formannskap og kommunestyre handsama konsekvensjusterte budsjett og sendt melding tilbake til kommunedirektøren der ein ber om at det blir lagt fram eit saldert budsjett. Stort sett heilt etter boka, med andre ord.