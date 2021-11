Tradisjonsrik verksemd inn i nye lokale

Nyhende

Sist måndag var ein merkedag for det tradisjonsrike røyrleggarfirmaet, då Nesbakk Rør AS flytta frå Wieselada, der S.H. Nesbakk har hatt butikk, røyrleggarverkstad og lager. Svein Nesbakk som var dagleg leiar i S.H. Nesbakk AS, fram til sonen Stig Ove no tok over jobben, fortel at den første lokasjonen til firmaet var i kjellaren på gamlebanken.