Moderate godtgjersler for politikarane i Stad

Nyhende

Stad kommunestyre har vedteke reglement for godtgjersle til folkevalde med utgangspunkt i stortingsrepresentantane si løn. Under budsjett handsaminga i desember 2020, gjekk både ordførar og varaordførar ned ti prosent på godtgjersla. I kroner vil det seie tett på 90.000 kroner for ordførar, som står med ei godtgjersle på 800.277 kroner. Varaordførar i 40 prosent stilling har ei årleg godtgjersle på 355.679 kroner.