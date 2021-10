Jobbar med forprosjekt på strekninga Kjøde – Sandvik på fv. 620

Nyhende

Det seier John Martin Jacobsen, seksjonsleiar for forvaltning og utgreiing, avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, når Fjordabladet viser til at innbyggarane på Stadlandet over lang tid uttrykt uro over tilstanden på fylkesveg 620, og då spesielt på strekninga Kjøde – Sandvik.