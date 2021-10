17 smitta på få dagar

Nyhende

Tysdag ettermiddag meldte Gloppen kommune på eigne nettsider at det er registrert fleire nye smitta dei siste dagane. Totalt 17 personar har fått stadfesta covid-19 smitte sidan fredag.

Smitte i Gloppen - fleire nærkontaktar i Stad Tre personar i Gloppen har testa positivt og det er nærkontakar også i Stad.

Fire nye smitta i Gloppen - forventar fleire smitta Fredag testa tre personar positivt for covid-19 i Gloppen, og no har fire nye personar fått stadfesta covid-19 smitte. Det er venta fleire nye smitta dei neste dagane.

Dei nye smittetilfella er knytt til Sandane skule, Nordstranda skule og Breim skule. I tillegg er også Rygg barnehage råka av utbrotet.

– Vi ser ikkje vekk ifrå at det vert fleire smitta, melder Gloppen kommune.

Besøkskontroll

Gloppen kommune har no bestemt å innføre besøkskontroll ved helse- og omsorgsinstitusjonar i kommunen, for å vere «føre var». Gloppen følgjer situasjonen, men tysdag var status at det ikkje er grunnlag for å innføre tiltak og restriksjonar i Gloppen.