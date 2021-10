Teikna draumehuset for framtida – og vann

Nyhende

Kvart år deler bustadkjeda Skalahus ut midlar til born og unge gjennom Skalafondet. I tidlegare år har pengestøtta gått til lokale tiltak, klubbar, organisasjonar og initiativ rundt om i Norge som til dagleg gleder born og unge.

I år har Skalafondet blitt noko fornya og er gjennomført i form av ein teiknekonkurranse for born mellom sju og ti år, der landets yngste arkitektar har blitt utfordra til teikne draumehuset for framtida.

Vann pengar

No er vinnarane kåra hos Vest Bygg og Bustad AS i Hornindal:

Emma 9 år, Stårheim skule.

Thea 7 år, Stadlandet.

Mathilda 9 år, Deknepollen.

– Desse vann pengar, som dei skal bruke saman med klassene sine, fortel Per-Sindre Årvik, dagleg leiar i Vest Bygg og Bustad AS i Hornindal.

Stor kreativitet

Innovasjon, kreativitet, teikneferdigheiter og arkitektur er faktorar som har spelt inn når Vest Bygg og Bustad AS no har kåra sine tre vinnarar.

– Vi takkar for alle dei flotte bidraga som er sendt inn – og gratulerer desse tre teikningane som vinnarar, seier han.

Bustadkjeda viser til at det er ingen tvil om at framtida byr på mykje spennande nyhende innan husbygging, bustadmoglegheiter og arkitektur, og Skalahus sine arkitektar takkar for alle gode tips og inspirasjon.