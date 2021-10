Går for utviding av Gjerdane barnehage

Nyhende

I juni i år vart det sett ned ei prosjektgruppe som skulle starte planleggingsfasen for utviding av Gjerdane Barnehage. Prosjektgruppa som har bestått av prosjektleiar, styrar, tillitsvalt, verneombod, teknisk og kommunalsjef, har no utarbeidd eit romprogram basert på ei samla vurdering av prosjektgruppa der behov og dagens krav for barnehage, storleik og arbeidsforhold er tatt i vare.