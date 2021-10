Prøveresultata viser god lukt og smak

Nyhende

Koen Vanacker er ingeniør i eining for vatn, avløp og overvatn i Stad kommune. Han opplyser om at prøvetaking i veke 42 viser gode resultat for lukt og smak. Det har vore teke vassprøver både på standard prøvetakingspunkta Kjølsdalen Montessoriskule og Byggefelt Aust, og i tillegg vassprøver i ekstrapunkt hjå Tanja Hatten i samband med hennar klagesak.