Ni positive prøver sist veke

Nyhende

Helse Førde oppdaterer ikkje lenger koronatala dagleg, men oppdaterer no ein gong i veka. Årsaka til at Helse Førde avviklar ordninga med dei daglege oppdateringane er at ein no er i ei ny fase av gjenopninga, og dette er ein del av å kome tilbake i normal tilstand.

Måndag 25. oktober kom Helse Førde med ny oppdatering, og i veke 42, mellom 18. oktober til 24. oktober, vart 355 prøver analysert. Av desse analyserte prøvene var ni positive. Kommunane i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei skal sende koronaprøvene som vert tatt. Difor kan prøvene bli analysert i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Helse Førde sine tal inkluderer berre prøvene som er analysert hos Helse Førde.

Helse Førde sine oppdaterte tal måndag viser også at ein pasient med stadfesta covid-19 smitte er innlagd på sjukehus i Helse Førde.

Dei oppdaterte tala viser at det er ingen av rundt 3000 tilsette i Helse Førde som er heimeverande i karantene eller sjukmelde på grunn av korona. Totalt elleve tilsette har hatt stadfesta covid-19.