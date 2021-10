Om framtidsfullmakt og testamente

Nyhende

Møtet vart arrangert tysdag 13. oktober på Eid kyrkjetun. Interessa for temaet var stor, og 48 pensjonistar hadde møtt opp for å høyre på kva advokat Thore Heggen hadde å fortelje om dette aktuelle emnet.

Livleg prat

Det var tydleg at pensjonistane sette pris på å møtast etter ein lengre «koronapause», for praten gjekk livleg rundt borda, alt før leiaren Anne Marie Seljeseth rakk å ønskje alle velkomne. Ho ønskte særleg velkomen til dagens førelesar, representantane frå pensjonistlaga i Selje og på Stadtlandet, og dei trufaste musikarane Jon Inge Holmøyvik og Dagfinn Lågeide. Leiaren gjekk så gjennom dagens program og las «Ord for dagen», som var ein tekst frå heftet «Håpet er en gave» av Reiner Haak.

Visse krav

Etter at førelesaren hadde presenterte seg, tok han fatt på temaet «Framtidfullmakt». Ei framtidsfullmakt er ei fullmakt til ein eller fleire personar (fullmektigar) om å representere ein bestemt person som ikkje lenger er i stand til å ivareta interessene sine. Det er særleg aktuelt å etablere ei slik fullmakt dersom ein fryktar demens m.m., og skal vere til det beste både for fullmaktsgjevar og dei pårørande. Det må stillast visse krav til fullmaktsgjevar, vedkomande må vere såpass mentalt frisk at han forstår innhaldet i fullmakta. Det kan såleis vere aktuelt at fastlegen vurderer helsetilstanden til fullmaktgjevaren.

Påliteleg person

Den som skal vere fullmektig, altså den som ser til at framtidsfullmakta vert praktisert rett, må vere ein påliteleg person. Men det kan også vere fleire fullmektigar med kvar sitt ansvarsområde.

Alle må i så fall vere personar som ein har tillit til.

Ei framtidsfullmakt skal alltid vere skriftleg, og ved signering skal det vere til stades to vitner over 18 år som ikkje er i slekt med fullmaktsgjevaren.

Men det er ikkje nødvendig med advokat til stades for å formulere ei framtidsfullmakt. Dersom det oppstår usemje/konfliktar under praktiseringa av den gjevne framtidsfullmakta, skal statsforvaltaren kontaktast.

Ei framtidsfullmakt handlar både om økonomi og om korleis ein skal takle praktiske utfordringar på vegne av fullmaktsgjevaren i kvardagen. Det var høve til å stille spørsmål undervegs i førelesinga, og Thore Heggen gav gode svar, samstundes som ulike detaljar ved denne etableringa vart belyst.

Dei økonomiske verdiane

Slutten av førelesinga handla om «Testamente». Han poengterte at eit testamente handlar om korleis dei økonomiske verdiane til ein person skal fordelast etter vedkomande sin død. Eit testamente skal vere skriftleg, og det bør vere datert. Ein kan utforme det sjølv eller i samråd med advokat, men det skal signerast i «vitners nærvær». Eit vitne skal ikkje påverke innhaldet i testamentet.

Han kom elles inn på kva reglar som gjeld ved fordeling av arv ved litt «kompliserte familiekonstellasjonar», før den tilmålte tida hans var ute, og leiaren kunne takke for ei god og informativ førelesing ved å gje han ein vakker blomebukett. Så var det tid for allsong og bordvers før kjøttkakene vart sette fram.

Seniordans og seniornett

Etter middag, kaffi/kake og allsong på tradisjonelt vis, vart det høve til å stille spørsmål til førelesaren, noko som fleire nytta seg av.

Under kaffiykta var det elles loddsal med påfølgjande trekning, noko som alltid er populært, særleg for dei som vinn. Det vart også gjennomført eit eige lotteri for dei som var med på turen til Ulvesund fyr 18. august, der namnelappar på deltakarane fungerte som lodd, og gevinsten var ei bok om Ulvesund fyr.

Så var det «Ordet fritt», og Anna Haugland nytta då høvet til å reklamere for seniordansen.

Leiaren orienterte om komande arrangement, m.a. om etableringa av «Eid datastove» i samarbeid med Seniornett Eid, som ein planlegg å kome i gang med etter nyttår. Ho nemnde også at Eid Pensjonistlag hadde fått såkalla «statsforvaltarmidlar», stønad til sosiale tiltak/kurs for eldre, og difor var dagens middag gratis!

Anne Karene Vederhus frå Stadtlandet Pensjonistlag takka for invitasjonen og for eit sosialt og lærerikt møte.

Leiaren takka alle for samveret og det gode frammøtet og ønskte «vel heim», før forsamlinga stemde i med «Å leva det er å elska».