Fire nye smitta i Gloppen - forventar fleire smitta

Nyhende

Laurdag testa fire nye personar i Gloppen positivt for covid-19, melder Gloppen kommune på sine nettsider. Alle dei fire personane var nærkontaktar til dei tre som testa positivt fredag 22. oktober.

Smitte i Gloppen - fleire nærkontaktar i Stad Tre personar i Gloppen har testa positivt og det er nærkontakar også i Stad.

Dei fire er informert om å identifisere, kontakte og informere alle nye nærkontaktar, i tillegg til å sende listene til kommuneoverlege Benny Hansen.

Gloppen kommune melder at dei vil følgje utviklinga og at ein må kunne forvente at det vert fleire smitte i løpet av dei neste dagane. Det er derimot ikkje aktuelt å sette i verk lokale tiltak slik det ser ut no. Det kan bli vurdert om det er ein ukontrollert situasjon, og det skal den per i dag ikkje vere.

– Vi oppfordrar alle innbyggjarane i Gloppen til å vere ekstra merksame på symptom, i tillegg til å ha lav terskel for å teste seg. Du veit ikkje om det er ei vanleg forkjøling før du har teke ein test, oppmodar Gloppen kommune.