Ønskjer nye medlemar

Nyhende

No skal det startast opp att, og det må skje raskt! Vi har ein del å ta igjen. Den første og viktigaste oppgåva no er å få nye og yngre medlemmer inn i laget.

Kva er seniordans?

Denne dansen er internasjonal, og starta i Tyskland på to ulike stadar samstundes, der føremålet var å legge til rette dans for aldrande bebuarar, frå 60-årsalderen og oppover. At dette var vellukka forstår vi, når vi no veit at dansen har breidd seg, i alle fall over heile Europa og Nord-Amerika.

Sjølv var eg heilt uvitande om dansen då Eid Pensjonistlag sende meg på kurs i Sogndal hausten 2000 saman med ei venninne. Det var til og med eit instruktørkurs!

Eg var seld frå første stund. Då eg kom heim att, snakka eg «hol i haudet» om seniordans til alle som gadd å høyre på meg, og eg sa mellom anna at seniordans burde vore på blå resept! Det varte ikkje lenge før styret i laget og ein handfull andre vart med på første forsøk på å starte ein ring.

Heldigvis var det to medlemmer i pensjonistlaget som hadde gått gjennom same kurset året før, og det var desse som ivra for at nokon fleire frå laget måtte reise.

Det var ingen ringar i Sogn og Fjordane då, men etter Sogndalkurset kom det i stand tre, Eid, Førde og Årdal. Sidan er det blitt ringar i dei fleste bygder.

Kva gjer seniordans så viktig?

Det første som slår ein er at det er morosamt,- det er alltid kjekt å bevege seg etter musikk, og oppleve kva ein meistrar. Det er svært sosialt. Det er det lett å vere med.

Ein treng ikkje å ta med partnar, ein treng ikkje møte kvar gong. Instruktøren er til stades på alle øvingar, ein instruktør som må kunne dansane ut og inn. Det er nemleg ein dans til kvar melodi, og det er all slags dansemusikk.

Det er godt for helsa, både kropp og hovud.

Dei helsemessige fordelane er no fastslått av legar og fysioterapeutar. Forsking viser at dans, og spesielt seniordans, er den beste form for trening, både for det mentale og det fysiske. Samanlikna med andre aktivitetar gir seniordansen 8 prosent betre reaksjon, 13 prosent betre minne, 12 prosent betre hjernearbeid, 15 prosent betre koordinering.

I tillegg viser forsking at dei som dansa regelmessig hadde 76 prosent mindre risiko for å utvikle demens enn dei som ikkje dansa. Dans integrerer fleire hjernefunksjonar samtidig, og er difor effektivt. Brukar du hjernen, utviklar du den og den varer lenger.

Eg kan innrømme at seniordans ikkje er det mest spennande å sjå på, det er betre å prøve det sjølv.

Sjølv var eg 69 år då eg byrja, og tenkte at hadde eg hatt høve, ville eg ha byrja før. No når eg er så gammal, kan eg skrive under på at seniordansen truleg har vore nyttig. Så kan eg prise meg lukkeleg for alle dei gode åra eg fekk med seniordans. Når nokon skryter av at eg er sprek, seier eg: Det er seniordansen, det!