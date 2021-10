Over 100 bøsser i aksjon på søndag og fleire utfordringar på gong

Nyhende

Den siste veka har det vore førebuingar til TV-aksjonen NRK som går av stabelen søndag. No er bøssene sendt ut, og søndag vil over 100 bøsser vere i sving rundt om i Stad. På Nordfjordeid er det elevar ved Fjordane folkehøgskule som går, og berre der er det over 35 bøsser. I tillegg er det meir enn 70 bøsser ute i krinsane i heile kommunen.