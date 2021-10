Fleire vegar stengt på grunn av uvêr

Nyhende

Det er dårleg vêr i Vestland og Møre og Romsdal, og dette skaper trafikale problem, melder Vegtrafikksentralen vest torsdag kveld. Rundt klokka 20 meldte Vegtrafikksentralen vest at Rv. 15 Strynefjellet er stengt på grunn av uvêr.

Tidlegare torsdag meldte Vegtrafikksentralen vest også at det er trafikale problem ved Haukelifjell. Dette er på grunn av at omkøyringsmoglegheita er midlertidig stengt på grunn av dårleg vêr. Her skal det vere opptil ein time venting i begge retningar. All trafikk vert leia gjennom Haukelitunnelen.

Sognefjellet er også stengt, meldte Vegtrafikksentralen vest torsdag ettermiddag.

Snø

Frå torsdag ettermiddag og fram til fredag ettermiddag er det venta snø ned mot 400 meter i Nordfjord og i Møre og Romsdal. Ifølgje Meteorologane på Twitter kan det kome mellom 25 og 60 centimeter snø, og meir i fjellet. Sør for Nordjford er det venta snøbyer over 300 meter.

– Bruk riktige dekk og køyr etter forholda, oppmodar dei.

Det er også meldt utfordrande køyreforhold i fjellet i Sør-Norge frå torsdag ettermiddag. Kombinasjonen kraftig vind og snøbye kan gje lokalt kraftige snøfokk, og det er sendt ut fleire gule varsel. Både for snø, vind og snøfokk.