Vil råke innvandrarar mest

Nyhende

Då den nye lova om trus- og livssynssamfunn tok til å gjelde frå 1. januar i år, var ikkje Ap einige i talet på medlemmer som skal leggjast til grunn. Den nye lova seier at det må vere minst 50 medlemmer for å få støtte. Ap vil auke dette opp til heile 500 medlemmer, og når dei no sit i regjering vil dette spørsmålet kome opp att.