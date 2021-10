Verken godt eller dårleg nytt for Nordfjordbrua

Nyhende

Hareide karakteriserer Nordfjordbrua som eit stort og flott prosjekt med stort potensial, men som det må jobbast meir med for å få realisert. Han forklarer at denne type prosjekt må vere ein del av NTP. Det er gjort ein god del arbeid regionalt, men for at det skal ha mogelegheit til å kome med i NTP, så må ein vite meir. Det inneber at vegmyndigheitene må inn i bildet.