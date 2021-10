Tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune

Nyhende

Det frivillige kulturarbeidet er ein viktig del av den sosiale og kulturelle grunnmuren i eit lokalsamfunn. Tallause dugnadstimar blir lagt ned i idrettslag, kor, korps, rideklubbar, sogelag og andre ideelle og samfunnsnyttige organisasjonar. Born og vaksne opplever inkludering, meining, meistring og fellesskap. Verdien av arbeidet som blir lagt ned i frivillige lag og organisasjonar kan ikkje erstattast av verken private eller offentlege aktørar. Vi er rett og slett avhengige av den frivillige innsatsen for å skape gode lokalsamfunn.

Dei fleste kommunar har sett av midlar til tilskot som støttar opp under det frivillig kulturarbeidet. Desse tilskotsordningane er ulikt innretta frå kommune til kommune. Stad kommune sine retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid blei vedtekne i 2020, og er i stor grad ei vidareføring av tidlegare praksis frå Eid og Selje. Idrettsrådet har bede om at ein ser på retningslinene på nytt, mellom anna for å vurdere moglegheita for ein automatisk søknadsprosess. Dei ønskjer også å sjå på dagens fordelingsnøkkel, der 40% av midlane går til idrett, 30% til song og musikk og 30% til andre organisasjonar.

Hausten 2021 startar arbeidet med å lage ein kulturplan for Stad kommune, og det skal parallelt utarbeidast ein plan for idrett og friluftsliv. Vi ønskjer å behandle retningslinene for tilskot til frivillig kulturarbeid i samanheng med arbeidet med desse to planane, for å sjå det frivillige kulturarbeidet i samanheng med den totale kulturaktiviteten i Stad kommune. Vi vil legge opp til brei involvering av både lag og organisasjonar og andre kulturaktørar for å sikre god forankring. Tilskot til frivillig kulturarbeid er eitt av dei viktigaste verktøya kommunen har for å stimulere til aktivitet og legge til rette for både breidde og målretta innsats ovanfor det lokale kulturlivet.

Vi ønskjer å løfte fram ulike problemstillingar knytt til tilskot til frivillig kulturarbeid framover. I dag har vi i hovudsak driftstilskot til lag og organisasjonar i Stad kommune. Dette er eit viktig bidrag til den daglege drifta av mange organisasjonar. Men det finst fleire andre måtar å stimulere til aktivitet på. Eit blikk på nabokommunane kan vere til inspirasjon.

I Stryn kommune kan til dømes lag og foreiningar i tilllegg til driftsmidlar søke om støtte til investeringar og oppgraderingar – alt frå utbetring av lagshus til korkrakkar, fotballmål, uniformar og bokutgivingar. Det er også sett av midlar til integrering av menneske med særskilte behov, til kurs og kulturarrangement. Gloppen kommune har særskilte tilskot retta mot aktivitet for eldre, funksjonshemma og innvandrarar, og det finst eigne tilskot for kulturarv. Kinn kommune vektlegg nyskaping og samarbeid mellom organisasjonar framfor reine driftsmidlar. Bremanger kommune gir tilskot til samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar, og til større kulturproduksjonar. Her er det også gratis halleige. Luster kommune har kulturstipend til unge utøvarar, medan Røros kommune – som fleire år er kåra til årets beste kulturkommune – legg vekt på å støtte tiltak med høg kvalitet, universell utforming og tiltak der lokal støtte utløyser større eksterne midlar.

Vi kan sjølvsagt ikkje lova at Stad kommune vil innføre alle desse støtteordningane, og det er til sjuande og sist budsjetta og politikarane som avgjer. Det er også viktig å hugse på at det finst fleire andre instansar der lag og organisasjonar kan søke midlar enn hos kommunen, og vi bidrar gjerne med rettleiing til andre søknadsordningar. Vi må saman kome fram til den beste modellen for korleis vi kan støtte opp under det frivillige kulturarbeidet i Stad kommune. Målet er å få på plass nye retningsliner i løpet av 2022, og at vi skal få ei føreseieleg ordning som legg til rette for mykje godt frivillig kulturarbeid framover. Vi beklagar at årets utbetaling av kulturmidlar er blitt forseinka på grunn av koordinering med planarbeidet, men midlane skal no vere på veg. Vi ser fram til ein god prosess saman med lag og organisasjonar vidare.

