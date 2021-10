Nordfjordbrua Anda-Lote

Prosjektet må inn i NTP

Bruk av ferjeavløysingsmidlar for Nordfjordbrua Lote Anda må vurderast nærare og konkret i arbeidet med ein finanseringsanalyse for eit eventuelt riksvegprosjekt. Og for å kome i posisjon, må prosjektet prioriterast inn i NTP.