Ti positive prøver

Nyhende

Tysdag melder Helse Førde at 296 prøver vart analysert i veke 41, mellom 11.–17. oktober. Av desse 296 analyserte prøvene var ti prøver positive. Helse Førde opplyser ikkje kvar dei ti positive prøvene er tatt.

Gloppen oransje på kartet

Gloppen kommune meldte på sine nettsider sist veke at tre personar hadde testa positivt for covid-19. 13. oktober var det to personar som testa positivt og vart sett i isolasjon. 14. oktober testa ein person positivt for covid-19 og vart sett i isolasjon.

Ifølgje VG sine tal og kart er Gloppen kommune oransje på kartet med tre smitta dei siste 14 dagane noko som er 51,0 per 100.000 innbyggjarar. Det er også Årdal med fem nye smittetilfelle dei siste 14 dagane og Luster med fire nye smitta dei siste 14 dagane.

Stad kommune, Kinn kommune, Sunnfjord kommune, Sogndal kommune, Høyanger kommune har flat trend på VG sitt kart.

Stryn kommune, Bremanger kommune, Askvoll kommune, Fjaler kommune, Hyllestad kommune, Solund kommune, Gulen kommune, Vik kommune, Aurland kommune og Lærdal kommune er kvite på kartet med ingen nye smittetilfelle dei siste 14 dagane.

Ukjend smitte

Av nabokommunane til Stad er Volda og Ørsta mørkegult på kartet til VG. Volda har tre registrerte smitta dei siste 14 dagane, og Ørsta har fem.

Volda kommune melder at dei fekk beskjed om nye smittetilfelle 8. oktober, 11. oktober og 18. oktober. To av dei smitta har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle, medan det tredje smittetilfelle truleg stammar frå eit utbrot i ein annan kommune.

Ørsta kommune melder på eigne nettsider at dei fekk melding om fire nye smitta måndag. Måndag ettermiddag vart det klart at to personar var smitta og smitteveg er førebels ukjend. Ei klasse på Vikemarka skule er råka, og føresette har fått beskjed om å følgje med om barna får symptom og ha låg terskel for å teste. Måndag kveld kom meldinga om to nye smitta, ein av dei har vore i kontakt med kjende smittetilfelle, medan den andre har førebels ukjend smitteveg.

7. oktober fekk Ørsta også melding om eit nytt smittetilfelle, men her er smitteveg kjend.

Ingen koronapasientar

Det er ingen innlagde pasientar med stadfesta covid-19 smitte på sjukehusa i Helse Førde.

Det er elleve av rundt 3000 tilsette i Helse Førde som har hatt stadfesta covid-19.