No er det mørkt ute – hugs å bruke refleks

Nyhende

Haustmørket er her for fullt. Mørke kveldar, netter og morgonar gjer det heilt naudsynt for alle som ferdast ute i trafikken å vere godt synlege. Likevel er det mange som ikkje brukar dette gode hjelpemiddelet for å bli sett.

Vel 15 prosent, noko som svarar til 660.000 nordmenn over 18 år, brukar ikkje refleks, gjekk det fram av ei undersøking InFact gjennomførte for NAF i oktober i fjor.

– Refleks er ei billeg forsikring. Det er enorm skilnad på kor synleg du er langs vegen i haustmørket om du har refleks på eller ikkje, seier Nils Sødal. Han minner om at ein utan refleks først er synleg på 25–30 meters avstand når bilen har ei fart på 50 kilometer i timen.

Med refleks er ein synleg på 140 meters avstand.

– Målt i sekund har bilføraren 10 sekund å reagere på når han køyrer 50 kilometer i timen når du brukar refleks, mot to sekund utan refleks. Det kan vere skilnaden på liv eller død, seier han.

NAF minner også om at mange bilførarar ser dårlegare i mørket. Som 60-åring har ein berre halvparten av nattsynet ein hadde som 20-åring.

Aller tryggast er det å bruke refleksvekst. Det har også kome mange lettare typar på marknaden, med bandolær eller refleksstroppar som er lette å ta over ei jakke.

– Det viktigaste er at du brukar refleks. Refleksband eller den gode gamle refleksbrikka er også ei enkel og god løysing, avsluttar Nils Sødal i NAF