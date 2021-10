‒ Målet å få opprusting av Korsen til politisk handsaming i november/desember.

Nyhende

Stadlandet Bedriftsforeining om opprusting av Korsen: – Det er berre å trykke på startknappen – Ei opprusting av Korsen, sentrum på Leikanger, har det vore snakka om svært lenge, men lite har skjedd. No er det Korsen sin tur.

‒ Kva er gjort, og kva er planlagt når det gjeld opprusting av området i Korsen?



‒ Stad kommune er i gang med ein sentrumsplan for Leikanger. Den har vore på to høyringar. Vi har som mål å få den til politisk handsaming i november/desember. Det står enno att å lukke enkelte motsegner frå Statsforvaltaren og NVE. I tillegg til det, så skal det gjerast arkeologiske utgravingar i november. Korsen inngår også i VA-prosjektet som omhandlar nytt VA-anlegg i strekninga Sande – Sjåstad og Korsen, inkludert Fjordvarme. Ulike tiltak må samordnast, slik at vi slepp å grave fleire gonger. Parsellane for Sande og Sjåstad måtte takast først. No står Korsen for tur, seier kommunalsjef Astrid Fossheim Paulsen til Fjordabladet som legg til at Stad kommune har elles søkt og fått tildelt midlar for stadutvikling i Korsen, og det er utarbeidd ein situasjonsplan som viser korleis området kan vidareutviklast.