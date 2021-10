‒ Uriktig og ufullstendig

Ber om at saka om Osnestunet blir utsett

Elisabeth Totland, som representerer Gunnar Totland, har sendt brev til medlemmene i Utval for Areal og eigedom der ho ber dei om å utsetje saka om detaljreguleringsplan for Osnestunet AS på Nordfjordeid.