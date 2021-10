– Dette er ein kraftig nedtur

Nyhende

Det seier Sigurd Reksnes, leiar i Sogn og Fjordane Senterparti.

– Senterpartiet sitt standpunkt var at ein skulle kunne halde ei rådgjevande folkerøysting om Sogn og Fjordane skulle kunne lausrivast frå Vestland og halde fram som eige fylke. At vi ikkje har fått gjennomslag for dette er skuffande og ein gedigen nedtur. I Sogn og Fjordane veit vi at rundt 60 prosent av befolkninga ønskjer å bli Sogn og Fjordane fylke att. Dersom det er fylkestinget i Vestland som skal bestemme om det skal sendast ein søknad om oppløysing, så veit vi at det ikkje er fleirtal for det. I saker som dette burde ein legge vekt på kva innbyggarane ønskjer, seier Sigurd Reksnes,

Kinn endå verre

– Kva med oppløysing av Kinn kommune?

– Den saka er endå verre. I Vågsøy vart det gjennomført folkerøysting der eit svært stort fleirtal sa nei til samanslåing med Flora. Resultatet av folkerøystinga vart neglisjert av eit fleirtal i Vågsøy kommunestyre, og Vågsøy vart slått saman med Flora til Kinn kommune. Det er rett og slett tragisk at folk ikkje skal kunne bli høyrt, seier fylkesleiaren som på det noverande tidspunkt ikkje vil felle nokon endeleg dom over den geografiske samansetninga av regjeringa, og at Sp-fylke nummer ein ikkje er representert med ein statsråd, eller, så langt, ein statssekretær.

– Dei ulike postane er ikkje fylt opp endå, så eg vil vente til med å seie noko om dette til vi ser den endeleg samansetninga, seier Sigurd som ønskjer dialog med den nye justisministeren når det gjeld reversering av sentraliseringa i justissektoren og dei store endringane Solberg-regjeringa gjennomførte i domstolsstrukturen.