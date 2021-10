Nyhende

Lamahoppa Celine forsvann frå hjortefarmen på Nave i byrjinga av oktober og vart seinare funnen drukna ved elvekanten. Følet hennar, LisjeEmil, som då var på fire månader, heldt ihop med resten av flokken.

No melder Kai Nave på Nave hjortefarm om at det ser bra ut for LisjeEmil. Og det takka vere gamlehoppa deira, Juni. Ho fekk eit føl for ei veke sidan og har rikeleg med mjølk, så ho lar han få die samtidig med sitt eige føl, som heiter LisjeRasmus.