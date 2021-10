Vegen over Brekka er stengt

Nyhende

Hans Petter Vereide i Stad kommune opplyser om at vegen over Brekka, frå Harpefossen og til Bjørkedalen, har fått så mykje skade at den blir stengt inntil vidare. Det er dei store nedbørsmengdene den siste tida som har ført til at grus er blitt vaska vekk og der er djupe spor.

‒ Her er ikkje farbart for personbilar. Vegen må reparerast før vi kan opne att, og det vil ta noko tid, seier Vereide.

Det har også vore mykje vatn i elvane, og snøgrensa kryp nedover, det har vore litt slaps oppe på Brekka.

I fjor vart vegen over Brekka vinterstengt 19. november.

Vereide fortel at det også er ein del sporskade på vegen til Hunvika, men her skal det vere farbart.